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Tavşanlı'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarında çıkan orman yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarında çıkan orman yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürüldü.


Tavşanlı'ya bağlı Kargılı köyü yakınlarında çıkan orman yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Bölgeye 6 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi. Kızılçam ormanlık alanda henüz çıkış sebebi belli olmayan orman yangını ilk olarak tabandan ilerlerken, tepe yangını şekline dönüştüğü sırada helikopter, itfaiye erleri ve köylülerin de yardımıyla söndürüldü.


Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Tavşanlı ilçesi Kargılı köyü yakınlarında 2 hektarlık alanda orman yangını akşamüstü saatlerinde çıkmıştı. Bölgeye 3 helikopter ve 6 arazöz ile personellerimiz sevk edildi. Şu an için yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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