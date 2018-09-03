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03 Eylül 2018 14:21

Tavşanlı’daki orman yangını kontrol altında

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tavşanlı’daki orman yangını kontrol altında

03 Eylül 2018 14:21


Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım yaptığı açıklamada, Muhacirler köyü yakınlarında bulunan Bektaşlar Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını bildirdi. Yangının 30 hektarlık alanda etkiliği olduğu belirtildi.


Yangının olduğu bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayım, "Domaniç ile Tavşanlı ilçesi sınırları arasındaki yangın çıkan bölgede müdahalemiz devam ediyor. Şu anda öğle saatleri olduğu kritik saatlerdeyiz. Yangın şu an büyümüyor ve kontrolümüz altında. Şimdiye kadar 43 arazöz, 6 helikopter, 15 hizmet aracı, 9 dozer, 14 teknik eleman, 300 personel ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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