Tavşanlı’daki orman yangını kontrol altında

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım yaptığı açıklamada, Muhacirler köyü yakınlarında bulunan Bektaşlar Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını bildirdi. Yangının 30 hektarlık alanda etkiliği olduğu belirtildi.

Yangının olduğu bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayım, "Domaniç ile Tavşanlı ilçesi sınırları arasındaki yangın çıkan bölgede müdahalemiz devam ediyor. Şu anda öğle saatleri olduğu kritik saatlerdeyiz. Yangın şu an büyümüyor ve kontrolümüz altında. Şimdiye kadar 43 arazöz, 6 helikopter, 15 hizmet aracı, 9 dozer, 14 teknik eleman, 300 personel ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.