Tavşanlı’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Bekteşler mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kütahya, Tavşanlı, Domaniç, Tunçbilek Belediyeleri ekipleri müdahalede bulunuyor. Akşam saatlerine kadar helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda yangın henüz kontrol altına alınamazken, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine çevre il ve ilçelerden takviye söndürme ekipleri istendi. 22 arazöz, 2 dozer ve 3 helikopterle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.