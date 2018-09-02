Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 21:02

Tavşanlı’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi yakınlarında çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tavşanlı’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

02 Eylül 2018 21:02


Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Bekteşler mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kütahya, Tavşanlı, Domaniç, Tunçbilek Belediyeleri ekipleri müdahalede bulunuyor. Akşam saatlerine kadar helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda yangın henüz kontrol altına alınamazken, alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine çevre il ve ilçelerden takviye söndürme ekipleri istendi. 22 arazöz, 2 dozer ve 3 helikopterle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç