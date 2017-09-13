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13 Eylül 2017 19:26

Tavşanlı’dan Domaniç ve Emet ilçesindeki yangın söndürme ekiplerine yardım

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında dördüncü güne girilirken söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tavşanlı’dan Domaniç ve Emet ilçesindeki yangın söndürme ekiplerine yardım

13 Eylül 2017 19:26


Emet ilçesinde ise dün öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.


Tavşanlı ilçesinde belediye hoparlörü ile halktan yardım istendi.


Yangın bölgesi için gıda ve su gibi temel ihtiyaçların yanısıra yara bandı ile ağrı kesici de ihtiyaç olduğu öğrenildi. Bunların bir an önce karşılanması için halk seferber oldu.


Vatandaşlar yapılan anons sonrası poşetler ile gıda ve su gibi ihtiyaç ürünlerini belediyeye teslim ettiler.


Bu arada Tavşanlı Ülkü Ocaklarından gençler yangın bölgesine otobüslerle hareket ettiler. (Tİ - EFE)




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