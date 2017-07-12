Tavşanlılı 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı münasebeti sebebi ile başlayan programlar sürüyor. İlçe protokolü tarafından ilçe mezarlığındaki şehitlik, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kaymakam Yüksel Kara, AK Parti ilçe Başkanı Hilmi Gümüş, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Başsavcı Hazım Aslancı, İlçe Jandarma Komutanı Tuğrul Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, Müftü Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri ilçe mezarlığındaki şehitliği ziyaret ettiler.

Burada yapılan duadan sonra 15 Temmuz’da İstanbul Boğaziçi Köprüsünde gazi olan Ali Karayiğit evinde ziyaret edildi. 15 Temmuz gecesini anlattı. Karayiğit, “Çalışmak için İstanbul’a gitmiştim ve yaklaşık 4 ay kadar olmuştu çalışmaya başlayalı. İnsanlar bize ateş ediyorlardı. Çok sayıda yaralı ve ölenler vardı. Köprünün üzeri kan gölü gibiydi. Birkaç yere top mermisi geldi ve en son bizim üstümüze attılar. Benim arkama düştü ve patladı. Patlama esnasında gelen şarapnel kulağıma ve yüzüme geldi şarapnel parçaları. Bir tanesi çıkarıldı ancak ikincisi duruyor. Orada askerler niçin vardı diye düşündük ve köprüyü açmak için gittik. Darbenin olmaması gerektiğini düşündük. Üzerlerine gittik. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra olay çok değişti. İnsanlar ölmekten korkmadı. Sarıklı ve cübbeli insanlar vardı ve tankların üzerine koşa koşa gidildi. Onları da gördük biz. Yere yığılmışım ve başımdan kan akıyordu. Ambulans geldi ve benimle birlikte 3 kişiyi hastaneye götürüldük” dedi.

Evli ve iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz olayından 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi.

15 Temmuz gece başına isabet eden şarapnel parçasını ise saklayan Ali Karayiğit, o geceyi asla unutmayacağını söyledi.