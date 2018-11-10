Tavşanlılı maratonun hedefi ilk 10'a girmek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden bir genç, İstanbul'da gerçekleşecek olan 15 Temmuz Şehitler koşusuna hazırlanıyor.

Daha önce de birçok maratona katılan 33 yaşındaki Arif Öztürk, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Şehitler koşusunda iyi bir derece bekliyor.

Tost ve Cafe işletme sahibi Emre Atar, sponsorluğunda yarışacak olan ve bazı günler Tavşanlı ilçesinden çevre ilçelere koşarak antrenman yapan Arif Öztürk yarışmada derece almak için gayret göstereceğini belirtirken şunları söyledi: “ Bu yarışmada ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 20 yıldan bu yana profesyonel koşuculuk yapıyorum. Emet ilçesi Etibor işletmesinde stok sevkiyatta çalışmaktayım. Yurt içi ve yurt dışında profesyonel olarak koşulara katıldım. 40 Avrasya Maratonu için de yaklaşık 6 aydan bu yana hazırlanıyorum. Yaklaşık 15 bin katılımcının olacağı koşuda hedefim ilk 10'a girmek olacaktır. 70 - 80 kişi kadar genelde Kenya'dan Etiyopya'dan katılanlar oluyor. Bu koşuda da rakiplerimi geçerek iyi bir derece bekliyorum. İlçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.”

Yaklaşık 6 aydan bu yana hazırlık yaptığını belirten Arif Öztürk, günde yaklaşık 50 km koşarak hazırlandığını ve kendisini yarışmaya hazır hissettiğini söyledi. (Tİ - EFE)