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08 Mayıs 2018 13:36

Tavşanlılı öğrenciler stajlarını Avrupa’da yapacak

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir grup öğrenci, Avrupa ülkelerine staj yapmaya gitti.

Tavşanlılı öğrenciler stajlarını Avrupa’da yapacak

08 Mayıs 2018 13:36


Her yıl olduğu gibi bu yılda Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler Avrupa’da staj yapıyor


Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan AB projesi kapsamında öğrenciler her yıl Avrupa ülkelerinde eğitim ve staj yapıyor.


Hazırlanan "istihdama giden üç boyutlu yol" isimli AB projesi kapsamında öğrenciler iki Avrupa ülkesi Almanya ve Avusturya’da okuldan 3 öğretmenin de iştiraki ile toplamda 17 öğrenci staj yapacak.


Bu kapsamda Avusturya ülkesinde staj yapacak olan yedi öğrenci ve bir öğretmen Tavşanlı’dan yola çıktılar. Üç hafta boyunca Avusturya’da olacak olan ekip, proje kapsamında eğitimler alacak. (Tİ - EFE)




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