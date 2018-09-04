Tavşanlı’nın Göbel Köyü’nde çöp rezaleti

Özel bir firmanın çöp toplama işini aldığı ancak eleman yetersizliğinden son günlerde çöplerin toplanmadığı iddia edildi.

Köy içerisinde cadde ve sokakları adeta çöp yığınına döndü. Kaldırımlarda biriken çöpler ve çevreyi saran kötü kokular vatandaşları çileden çıkarttı.

Göbel Köyü Muhtarı Yakup Özbey Muhtar, "Daha önceleri çöplerimizi Köylere Hizmet Götürme Birliği topluyordu ve problemimiz olmuyordu. Çöpleri toplayan özel firmanın çalışanlarının işten çıktığı söylendi. İlgili kişileri arayarak biriken çöplerin kaldırılmasını sağladık. Umarım bu tür mağduriyetler bir daha yaşanmaz" diye konuştu.