Tayinleri çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Veda programına Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ile eşi Nilgün Tatkan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ile eşi Şirin Yılmaz, Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel ile eşi Özlem Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici ile eşi Elif Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile eşi Hatice Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, ilçe kaymakamları, STK Temsilcileri, hakim ve savcılar ile eşleri katıldı.

İstanbul İdare Mahkemesi üyeliğine atanan Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, “15 Temmuz’dan bir hafta önce başladım Kütahya’daki görevime. Kütahya İdare Mahkemesi diye bir mahkeme yoktu. Geldiğimizde binamız yoktu, sağ olsun Sayın Valimiz çok yardımcı oldu. İstanbul aşığı olarak geldik, ‘Niye geldik?’ dedik. Lakin bugün üzülerek gidiyorum” dedi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Kütahya’da güzel dostluklar edindiğini belirterek, ayrılıktan duyduğu üzüntüyü paylaştı. Yılmaz, “Bu salonda olanlar bu ülkenin yüz akları. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreç yaşadık ama birlikteydik, beraberliğin, dayanışmanın ne olduğunu gördük ve adil olmaya çalıştık. Kütahya’ya bir nebze de olsa katkımız olmuşsa çok mutlu oluruz. İnşallah gittiğimiz illerde de güzel hizmetlerimiz olur. Buradaki dostluğumuz baki. Adliye camiasında en ufak bir sıkıntı görmedim. İnşallah o arkadaşlarımızın da yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

“Hoş bir seda bırakarak gidiyorlar"

Hakim ve savcılara yeni görevlerinde başarılar dileyerek yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Görevde bulunduğum iki yıl içerisinde gönderdiğimiz arkadaşlarımızın çok yakın ilgi ve desteğini gördüm. Zor bir süreçte beraber çalıştık. Başsavcımızla tanışma günümüz tam 15 Temmuz’un akşamına denk gelmişti. Bu süreç içerisinde devletin birliği ve bütünlüğü için yapılacak olan çalışmalarda sağ olsunlar idareye sonuna kadar yardımcı olmaya çalıştılar. Bizler de kapımızı sürekli açık tutmaya çalıştık. İnşallah gittikleri yerlerde de buradaki başarının daha üstününü, en acil ihtiyaç olan adalet hizmetini vererek orada da yürütmeye çalışacaklarına inanıyorum. Yakın çalıştığım iki güzel dostumu ilimizden uğurlamanın hüznünü yaşıyorum ama bir taraftan da yeni gelecek arkadaşlara yer açacaklar. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş. İnanıyorum ki arkadaşlarımız Kütahya’dan hoş bir sada bırakarak gidiyorlar. Ben arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Programda Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri tarafından tayini çıkan hakim ve savcılara teşekkür plaketi verildi.

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Kararnamesi ile Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Başsavcılığına, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici İstanbul İdare Mahkemesi üyeliğine, Hakim Harun Ceyhan Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hakim Yener Eryürük Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Hakim Alper Mollaoğlu Denizli Hakimliğine, Hakim Fatih Karataş Konya Ereğli Hakimliğine, Kütahya Cumhuriyet Savcısı Sabah Çelik ise Altıntaş Cumhuriyet Savcılığına atandı. (EFE)