Taylandlı kadınlar Müslüman oldu

Tayland vatandaşı olan Tıpawan Yano (34), Kanarak Polcharee (33), Wparat Sumsup (30) ve Kanyaphat Roekyaı (21) Kütahya İl Müftülüğüne giderek Müslüman olmak istediklerini dile getirdi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 4 kadını ve beraberindeki otel sahibi Cafer Küçük’ü makamında misafir etti. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Hazırlar, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti. Sakine, Beyza, Hatice ve Yasemin ismini alan kadınlar, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Arslaner ve Müftülük Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Gürsel Bayram’ın şahitliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Yasemin ismini alan Kanyaphat Roekyaı, zihnindeki bir çok soru işaretinin cevabını İslam’da bulduğunu, İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti.

Müftü Hazırlar, ihtida töreninin ardından, Müslüman olan kadınlara mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.

4 Taylanlı kadının 4 yıldır Kütahya’nın Yoncalı Mahallesi’ndeki bir otelde işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Otel sahibi Cafer Küçük, kadınların kendi istekleriyle Budizm dinini terk ederek Müslüman olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.