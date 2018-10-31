Kütahya'da da bir grup mahkum yakını, Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi'nde üzerinde bir araya gelerek af talebinde bulundu.

Ellerindeki dövizler ile birlikte seslerini duyurmak isteyen mahkum yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek 'af' istediler. Grup adına basın konuşması yapan Arzu Bitirge, mahkumlar için temiz bir sayfa istediklerini söyledi. Bitirge, “24 Haziran seçimleri önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af teklifi için bir araya geldik. Biz mahkum yakınları olarak eşlerimize, babalarımıza temiz bir sayfa istiyoruz. Devlet Bahçeli şartlı salıvermenin kurallarını çizmiştir. Mahkum yakınları olarak, Bahçeli'ye katılıyor ve kırmızı çizgimizi çizerek, terör örgütleri, çocuk katilleri, çocuk istismarcıları ile aynı kare içinde bulunmayacağımızı bildiririz” dedi.

"Bizler mahkum yakınları olarak af değil, temiz bir sayfa istiyoruz" diyen Arzu Bitirge, “Cezaevlerinde ki doluluklar hepimizin bildiği bir gerçektir. Mahkumlarımız nöbetleşe olarak yerlerde, kapı kenarlarında, eşiklerde uyuyorlar. Annelerin gözü yaşlı, eşler kocalarını, çocuklar babalarını unuttular. Biz Cumhurbaşkanımızdan kapsamlı bir yasa istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 mahkum yakınının katıldığı eylem olaysız sona erdi.