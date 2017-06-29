Temizlik işçisi yolda bulduğu 5 bin 900 TL’yi sahibine teslim etti

Hasan Polatkan Caddesi’nde görev yapan belediye temizlik işçisi Ahmet Horata (42), çalışırken yolda bir miktar paranın olduğu paketi buldu. Horata, durumu Temizlik İşleri Müdürü Fehmi Sezgin’e bildirdi. 5 bin 900 lira olduğu belirlenen paketten, paranın sahibinin oğlunun telefon numarasının yazılı olduğu not da çıktı. Telefon numarasını arayan yetkililer, paranın sahibinin emekli Hasan Yavaşçı (80) olduğunu belirledi. İşçi Horata, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Galip Gültekin’in makamında Yavaşçı’ya parasını teslim etti.

İşçi Ahmet Horata’ya 200 lira ödül veren Hasan Yavaşçı, "Bu parayı tedavim için biriktirmiştim. Yakında ameliyat olacağım. Kaybettiğim paramı bana getiren kişiden Allah razı olsun" diye konuştu.

Ahmet Horata da asgari ücretle çalıştığını ifade ederek, "Paranın sahibini bulduğum için çok mutluyum. Helal paraymış, sahibine döndü. Haramdan hiçbir zaman fayda gelmez" ifadelerini kullandı. (EFE-Y)