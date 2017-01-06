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06 Ocak 2017 14:32

TEOG Türkiye birincilerine Başkan Mehmed Ali Saraoğlu’ndan ödül

TEOG Türkiye birincilerine Başkan Mehmed Ali Saraoğlu’ndan ödül

06 Ocak 2017 14:32

Kütahya’nın Gediz İlçesi’nde, Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavında Türkiye birincisi olan 2 öğrenci Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu tarafından ödüllendirildi.
TEOG sınavında 700 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri Ümmü Çağla Aydın ve Aslı Akdaş için Gediz Belediyesi’nde ödül töreni düzenlendi. Başkanlık makamında gerçekleşen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Topaloğlu, Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Aydın ve TEOG Türkiye Şampiyonu olan Ümmü Çağla Aydın ve Aslı Akdaş katıldı.
Törende bir konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, hiçbir başarının tesadüfen ortaya çıkmadığını belirterek, “Başarı fedakarlık gösterebilen ve ona ulaşmak için ter döken, mücadele etmeyi göze alabilen, insanların ulaştığı çok kıymetli ödüldür. Gediz eğitimde marka kent olarak anılmaya devam edecektir. Öğrencilerimiz her sene sınavlarda aldıkları başarılı sonuçlarla ilçemizin başarı çıtasını yükseltiyorlar. Geleceğimizin teminatı olan bu öğrencilerimizi ne kadar tebrik etsek azdır. Bu öğrencilerimizi en iyi okullarda görmek ailesi ve öğretmenleri kadar bizleri de mutlu ediyor. Başarılarınızın devam etmesini diliyorum” dedi.
Daha sonra TEOG sınavında Türkiye birincisi olan Ümmü Çağla Aydın ve Aslı Akdaş’a Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu tarafından birer adet kırtasiye paketi hediye edildi.(MA-EFE)



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