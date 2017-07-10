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10 Temmuz 2017 11:26

Termal açık havuzda yüzerek şifa arıyorlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezinde bulunan şifalı sıcak su havuzuna giren vatandaşlar hem açık havada yüzme keyfini yaşıyor, hem de dertlerine şifa arıyorlar.

Termal açık havuzda yüzerek şifa arıyorlar

10 Temmuz 2017 11:26


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 100 metrekarelik havuzda bulunan ve 35 dereceye düşürülen şifalı sıcak suyun kalsiyum, magnezyum sülfat, bikarbonat içerdiğini ve son yıllarda sedef hastalığına iyi gelmesiyle anılır olduğunu söyledi.


Çalışkan,” Ancak tesislerimizdeki mevcut şifalı suların sadece sedef hastalığına değil, romatizmal hastalıklarda, deri hastalıklarında, kas ve eklem ağrılarında, çeşitli kadın hastalıklarında ve içme kürleriyle de; böbrek taşı, mide-barsak sistemi, karaciğer safra kesesi hastalıklarında etkili olduğu bilinmektedir. Büyük ve küçüklere hitap eden üzeri açık havuza çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar hem açık havada yüzme keyfini yaşıyor, hem de dertlerine şifa buluyorlar” diye konuştu.(MA-EFE)




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