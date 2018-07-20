Termal spor kompleksine çevre düzenlemesi desteği

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Çitgöl Termal Kaplıcaları bölgesine, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan termal futbol sahası çevre düzenlemesi ile, Çitgöl Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından ortaklaşa yaptırılan Çitgöl Termal Spor Kompleksindeki halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası, sosyal tesislerin çevre düzenlemeleri için talep edilen ödeneğin ayrıldığını belirtti.

Sapmaz, “Çitgöl Belediye Başkanlığı tarafından talep edilen çevre düzenlemesi desteğinin alt yapı komisyonunda kabul edilmesi bizleri çok sevindirdi. Termal spor kompleksinin hizmete açılması, ilçe merkezindeki spor etkinliklerine destek olacak. Allah devletimize zeval vermesin” dedi. (MEİ-EFE)