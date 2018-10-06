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Termal stad hizmete hazır

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl Beldesinde, Kütahya İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla yapımına başlanan termal stadın çevre düzenlemesi ile hizmete hazır hale geldiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl Beldesinde, Kütahya İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla yapımına başlanan termal stadın çevre düzenlemesi ile hizmete hazır hale geldiği bildirildi. Çitgöl Belde Belediyesi tarafından projelendirilen termal stad, bu yıl bölgede oynanacak futbol maçlarına kapılarını açtı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Çitgöl Beldesi'nde yapımı tamamlanan stadın, özellikle kış mevsiminde oynanacak futbol karşılaşmalarının vazgeçilmezi olacağını ifade etti. Sapmaz “ Çitgöl Belde Belediye Başkanı Yüksel Ünal'ın gayretli çalışmaları, Simav ve çevresine termal futbol stadı kazandırdı. Amatör futbol kulüplerine ve bölge halkına hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)

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