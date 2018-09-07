Termal Turizm’de hedef Orta Doğu ve Körfez ülkeleri

Türkiye’nin her bölgesinin farklı bir turizm sektörüne yer aldığını ifade eden Talas, Türkiye’de Turizm denildiğinde ilk akla Termal turizm geleceğini söyledi. Son dönemde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Termal Turizm alanında büyük taleplerin olduğunu açıklayan Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, “Termal turizm, turizm sektörünün parlayan yıldızıdır. Son dönemde Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden, ülkemize termal turizm için büyük talepler gelmeye başladı. Bizde Orta Doğu bölgesindeki turistlerin ülkemizi tercih etmeleri için ve bu pastadan Türkiye olarak en büyük payı almak adına Mısır, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Tunus’ta Termal tanıtım ofisleri açtık. 2019 yılında Orta Doğu ile birlikte daha önce Türkiye termal turizminin bölgedeki pastadan çok az pay aldığı Türk Cumhuriyetleri ve İran pazarına da girmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da Tiflis, Bakü ve Tarhan’da tanıtım ofisleri açarak, bu bölge insanlarının tatil için Türkiye’ye tercih etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah 2019 yılında Dünya Termal Turizmi sektöründe ülkemiz hak ettiği payı alacaktır” diye konuştu.

Termal turizm pastasından Yalova ve Kütahya’nın Emet ilçesinin çok az pay aldığını söyleyen Talas, “Yalova maalesef termal turizmde kendini yeteri kadar kendini ifade edebilmiş değildir. Büyük turizm potansiyeline sahip Yalova’ya bu dev termal tesisi yapmaya karar verdik. Tesis bölgesinin İstanbul Sabiha Gökçen havaalanına 30 dakika uzaklıkta olması da bölgenin gelişiminin önüne açacaktır. Birçok farklı özellikteki termal suya sahip su şehri Emet ilçesi de Yalova gibi kendini ifade edememiştir. Emet ilçesi termal turizm yanında sağlık turizmi için de çok önemlidir. Bu bölgede de yatak kapasitemizi artırmak için çalışmalar yapacağız" diye konuştu. (EFE)