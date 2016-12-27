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27 Aralık 2016 18:08

’Termal yol’ projesinde ilk adım

’Termal yol’ projesinde ilk adım

27 Aralık 2016 18:08

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ’termal yol’ projesi için ilk adımın atıldığı belirtildi.
Abide-Simav-Sındırgı-Balıkesir’den Çanakkale’ye kadar bölgeleri birleştiren Termal Yol üzerinde, önemli termal kaynakları bulunuyor. Simav proje ekibi, tanıtım kampanyasına ilk olarak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir’i, daha sonra Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ı, son olarak da Uşak Valisi Ahmet Okur’u ziyaret ederek başladı. Simav ekibi ‘Termal Yol projesini anlatarak, Uşak’tan destek sözü alarak döndü.
‘Termal Yol’ tanıtım ziyaretlerine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu’nun yanı sıra AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner, CHP Simav İlçe Başkanı Hasan Koç ile MHP Simav İlçe Başkanı Osman Alptekin de katıldı.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ‘Termal Yol’ projesinin hayata geçirilmesi için, bölgedeki görevli atanmışlar ile seçilmişlerin, bir birlikte eylem planı ile hareket etmesi gereğini ifade etti. Halim, “Termal yol projesi bölgenin ekonomisini canlandırarak, termal turizmi önemli ölçüde güçlendirecektir” dedi.
‘Termal Yol’ projesi ile, güzergâhta yer alan illerin, turizm güçlerinin birleşeceği ifade edildi. (MEİ-EFE)



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