Tesisleri yenilendi

Kütahya Tenis Kulübü (TENÇO) yenilenen yüzüyle Kent Park'ta hizmete açıldı.

Uluslararası Roland Garros zeminine eş değer özellikte 7 toprak kort, sosyal tesis, kafe ve çocuk oyun alanlarıyla hizmete sunulan Kütahya Tenis Kulübü açılışı 5 ilden 35 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Tenis Kulübü hakkında bilgiler veren ve amaçlarını paylaşan kulübün kurucu ortaklarından İbrahim Gökler, “Kulübümüz 2007 yılında tenise gönül vermiş sayın Galip Çoruh tarafından 16 bin metrekarelik alanın üzerine kurulmuş olup TENÇO adını almıştır. 2018 yılında yeniden restore edilmiş ve 5 adet açık toprak kort ile faaliyetlerine devam ettirmektedir. Kulübümüzü önümüzdeki günlerde iki toprak kort, bir adet kapalı kort ayrıca bir adet multi kort yapılacak olup bir spor kompleksi haline gelecektir. Kulübümüzün amacı tenisi tüm Kütahyalı spor severlere tanıtmak, Türkiye sporuna katkı sağlayacak sporcu ve sağlıklı insanlar yetiştirmek, uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek ve ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenlemektir. Hedefimiz uygulayacağımız projelerde kulübümüzde hem sosyal hem kültürel yaşamı geliştirmek, daha iyi yerlere taşımak ve daima yaşayan Kütahya tenis kulübünün olmasını sağlamaktır” dedi.

Tenis kulüplerinin yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan ve bu özelliklerde bir kulübün Türkiye'de sayılı illerde olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, “Bu özellikte bir tesis Kütahya için çok önemli bir yatırım. 7 toprak kort Türkiye'de sadece on ilde ya vardır ya yoktur. Bu Kütahya için bir kazanım. Buraya Eskişehir, Uşak gibi illerden spor için gelmeye başladılar. Bu tesisle birlikte sporun bir başka yönü de öne çıkmış oluyor” dedi.

Vali A.Hamdi Nayir, sporun yaygınlaşması için merkezi yönetim, yerel yönetimler ve spor kulüpleriyle ortaklaşa bir gayret içerisinde olunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali A.Hamdi Nayir ilk vuruşu yaparak 5 ilden 35 sporcunun katıldığı tenis turnuvasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kütahya Tenis Kulübü kurucu ortakları, STK Temsilcileri, davetliler ile sporcular katıldı.(EFE)