Tevfik Talas: Türkiye, termal kaynaklarda Avrupa biricisi

Karaderili Şirketler Gubu Ceo'su Tevfik Talas, sağlık turizminin yükselişinin süreceğini kaydetti.

Son yıllarda Termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış olduğunu ifade eden Talas, "Git gide artan bu durum Türkiye'de bir trend oluşturdu. Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi. Bu geniş yelpaze, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için termal turizm algısının büyük bir ivme ile gelişmesine sebep olup yaz kış 12 ay faydalanıldığı içinde ciddi bir trend haline geldi. Türkiye, kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk 7 ülke arasında, Avrupa'daysa 1. sırada bulunuyor. Kısacası, Türkiye, termal sular açısından adeta bir cennet. Termal sular birçok hastalığa yardımcı etkende bulunuyor. Şifalı suların yararlarını saymakla bitmiyor. Selülit, cilt deki kırışıklıklar, kilo problemi, Cilt hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, osteoporoz, romatizma, gut, sinir hastalıkları, adale ağrıları ve solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda duruş, hareket ve denge bozukluğu termal suların yardımcı etkende bulunduğu hastalıklardan sadece bazıları. 5 Farklı termal suyu ile Türkiye'nin sağlık deposu haline gelen ve sadece Türkiye'de Kütahya Emet Termal Resort ve Spa dışında başka hiçbir yerde olmayan, 24 saat yosun üreten doğal termal yosun havuzu sağlık dağıtıyor. Yurt dışında birçok enstitüde tedavi için kullanılan bu yosun Türkiye'de ise tamamen doğal olarak yeraltından 39 derece sıcaklıkta kaynayan termal su, güneş ile buluşması ile yosun partikülleri oluşuyor. Yosunlu sıcak su terleterek zayıflatma özelliğinin yanı sıra kollestrol, lipit, trigilserid gibi yağ yapıcı maddeleri parçalayıcı niteliktedir. Dünya'dan da, Türkiye'ye Termal Sağlık Turizmi için gelenler her geçen yıl artış gösteriyor. Türkiye'de bulunan suların daha fazla minerale sahip olması, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri turistleri termal sulara çeken özelliklerden bazılarıdır. Ayrıca, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde sağlık turizminin fiyatlarının çok yüksek olması, yabancı turistlerin ilgisini Türkiye'ye doğru yönlendiriyor. Özellikle, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran, Irak'lı turistler dünyanın dört bir yanından, Türkiye'ye termal sular için geliyor" diye konuştu. (EFE)