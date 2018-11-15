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Tezgahlarda güz meyvesi bolluğu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki tarihi sebze ve meyve pazarında bolluk yaşanıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki tarihi sebze ve meyve pazarında bolluk yaşanıyor. 2 TL'den satılmaya başlayan mandalinayı, vatandaşlar akşam pazarında 3 kilosu 5 TL'den aldı.


Pazarcı esnaflarından Ali Gökay (27), Sonbahar mevsiminin en fazla rağbet gören meyvesinin mandalina olduğunu ve üreticinin elinde oldukça fazla malı olduğunu ifade etti. Gökay, “Son iki haftada fiyatlar çok düştü, armut 2,5 TL , limon 3 TL, yerli muz 5 TL, cennet hurması 4 TL, elma 2 TL'ye satılırken mandalinaya rağbet daha fazla. Vatandaş gazlı içecekleri alacağına, ucuz meyve alıp tüketsin. Ekonomiye destek olmak amacıyla çok az bir kar ile satış yapıyoruz, hem müşterilerimiz memnun oluyor, biz de sürümden kazanıyoruz” dedi. (MEİ-EFE)

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