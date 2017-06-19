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19 Haziran 2017 11:17

THK Simav Şubesi’nden iftar yemeği

Türk Hava Kurumu (THY) Simav Şubesi, belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını iftar yemeğinde buluşturdu.

THK Simav Şubesi’nden iftar yemeği

19 Haziran 2017 11:17


- İftar yemeğine Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın yanı sıra, THK Genel Yönetim Kurlu üyesi Yaşar Türk, THK Simav şubesinin eski başkanları, yönetim kurlu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. 2016 yılında toplanan fitre-zekat ve deri bağışlarında, katkılarından dolayı Belde Belediye Balkanları ile Muhtarlara sertifika takdim edildi.


İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan THK Simav Şube Başkanı Mehmet Aydın Uzun, Türk Hava Kurumu’nun devlet bütçesinden herhangi bir yardım almadan, Türk halkının verdiği fitre-zekat ve bağışlarla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Uzun “ THK Simav şubesi olarak, yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


THK Bursa temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Türk, Simav’daki birlik ve beraberliğin örnek bir çalışma olduğunu belirterek, Türk Hava Kurumu’nun Türkiye genelindeki faaliyetlerini anlattı.


İftar yemeği sonrası dua ve sertifika töreninin ardından, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi. (MEİ-EFE)




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