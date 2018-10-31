Tıkalı menfezden ekili alanlar zarar görüyor

Kütahya'nın Hisarcık-Simav ilçeleri arasındaki duble yol çalışmaları esnasında yapılan menfezinin dar ve alçak seviyede olması yüzünden yağmur sularının ekili alanlara zarar verdiği iddia edildi.

Hisarcık-Yenipınar köy yolunun Bağlaryanı mevkiinde bulunan menfezin 3 yıldan bu yana yağmur sularının getirdiği kum ve taşlarla dolu olduğunu söyleyen Hüseyin Kahveci isimli arazi sahibi, çalışmayan menfez yüzünden yağmur sularının ekili alanlarına zarar verdiğini iddia etti.

Kahveci,” Yeni yolun altına yapılan yol seviyesinden çok alçakta ve dar olan menfezi yağmur sularının getirdiği kum ve taşlar tamamen tıkadı. Tıkanan menfezden geçemeyen yağmur ve sel suları benim ve yakın akrabalarımın 5 dekar alanda bulunan ekili arazilerimize, ayrıca yeni yapılan yola zarar veriyor. Bu yıl menfezden taşan sular domates, fasulye ile kavun ve karpuza büyük zarar verdi. 3 yıldan beri ekili alanlardan doğru dürüst ürün alamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tıkanan menfezi üç kez belediyeye, bir kez de özel idareye açtırdım, ama yine tıkandı. Bu menfezin biraz daha yüksekte ve geniş olarak yapılması gerekiyor. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz.(MA-EFE)