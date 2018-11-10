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TKDK, danışman firmaları bilgilendirdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü, danışman firmalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.


TKDK Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar, kurum olarak Kütahya'ya daha fazla yatırım kazandırılması için çalıştıklarını ifade etti.


Yazar, "Danışman firmalarla yaptığımız toplantıda proje yazımında sık yapılan hataların neler olduğunu konuştu. Proje yazımında danışmanların eskiye nazaran 3. çağrıda daha başarılı olmuşlardır. Bilindiği gibi, 3. çağrı döneminde, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanında Kütahya'da sunulan 30 proje başvurusunun 27'si, hayvancılık alanında sunulan 9 projenin ise tamamı destek almaya hak kazanmıştır" diye konuştu.(EFE)

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