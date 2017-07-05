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05 Temmuz 2017 13:20

TKİ Tavşanlı Linyitpsor yeni sezona hazır

Bu sezon Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitpsor’un, yaptığı transferler ile yeni sezona hazır olduğu ifade edildi.

TKİ Tavşanlı Linyitpsor yeni sezona hazır

05 Temmuz 2017 13:20


Tunçbilek Tesislerinde Kulüp Başkanı Nizamettin Düzgün ile sözleşme imzalayan yeni futbolcuların takıma güç katacağı belirtildi.


TKİ Tavşanlı Linyitspor Tunçbilek Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde futbolcular ile anlaşmaya varıldı.


İç transferler; defansta Ahmet Yakak, Sağ bek Hasan Yaşar, Kaleci Ahmet Ölçen, Ön Libero Yağız Göktuğ Taşbulak, Kaleci Ahmet Daş, Kanatlarda Fatih Kaya, Mustafa Aksoy, Muhammet Aksoy, Muhsin Özçiğdem, sol bek Barış Aydın, Orta saha Aşkın Mert Çulcuoğlu, forvette Özcan Alkan ile anlaşmaya varılırken, dış trasnferlerde Ladik Belediyespor’dan stoper Rıdvan Dilmen, Ladik Belediyespor’dan kanatta Şahin Gizlenci, Fatsa Belediyespor’dan Sol bek Envercan Gürbüz, Erokspor ile şampiyonluk yasayan stoper Osman Furkan Kaygın, Torbalıspor’da forma giyen orta saha oyuncusu S. Serkan Akın ile anlaşmaya varıldı. (Tİ - EFE)




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