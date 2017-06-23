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23 Haziran 2017 13:05

TKİ Tavşanlı Linyitspor ’Dobi Hasan’ ile anlaştı

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor efsane futbolcu Dobi Hasan namıyla bilinen Hasan Şengün ile anlaştı.

TKİ Tavşanlı Linyitspor ’Dobi Hasan’ ile anlaştı

23 Haziran 2017 13:05


Trabzonspor ve Milli takımın efsane futbolcusu Hasan Şengün önceki gün TKİ Linyitspor Kulübünde başkan Nizammettin Düzgün ile imzaları atarak anlaşma sağlandı.


Trabzonspor ve Samsunspor’da uzun yıllar futbol oynayıp milli takıma hizmet eden Hasan Şengün TKİ Tavşanlı Linyitspor’un başarısı için çalışacak.


Hasan Şengün profesyonelde Samsunspor, İlkadım Belediyespor, Adıyamanspor’da antrenörlükten sonra Bal liginde Dikbıyık Belediyespor ve son olarak da Isparda Davrazspor’da antrenörlüğünü sürdürmüştü.


TKİ Tavlanlı Linyitspor Genel Kaptanı Ali Ataş, "Başarılı ve tecrübesi ile Hasan hocamızın takımıza büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yardımcı Antrenörümüz Hakan Aygören ve Kaleci antrenörümüz Çetin Ünal ile de anlaşma sağlandı. Birkaç gün içerisinde tüm transferlerimizi de basın yoluyla açıklayacağız" dedi. (Tİ - EFE)




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