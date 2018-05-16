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16 Mayıs 2018 11:02

TKİ Tavşanlı Linyitspor’da Akın Şirin dönemi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor’un kulüp başkanlığına, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi’nde görevli Akın Şirin getirildi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor’da Akın Şirin dönemi

16 Mayıs 2018 11:02


TKİ Tavşanlı Linyitspor’un olağan kongresinde kulüp başkanlığına Linyitspor’un 2. ligde bulunduğu 2014 -2015 yıllarında başkanlık yapmış olan Akın Şirin seçildi.


Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi Düğün Salonu’nda düzenlenen kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alan Şirin, başkanlığa getirildi.


Şirin, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek verenlere teşekkür etti.


Akın Şirin başkanlığında yeni yönetimde şu isimler yer aldı: "Kuddusi Gümüşsoy, Ayhan Yıldırım, Hüseyin Yeğen, Yasin Karaaslan, Emin İlkay Güre ve İbrahim Karakaya."




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