TKİ Tavşanlı Linyitspor’un olağan kongresinde kulüp başkanlığına Linyitspor’un 2. ligde bulunduğu 2014 -2015 yıllarında başkanlık yapmış olan Akın Şirin seçildi.

Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi Düğün Salonu’nda düzenlenen kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alan Şirin, başkanlığa getirildi.

Şirin, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek verenlere teşekkür etti.

Akın Şirin başkanlığında yeni yönetimde şu isimler yer aldı: "Kuddusi Gümüşsoy, Ayhan Yıldırım, Hüseyin Yeğen, Yasin Karaaslan, Emin İlkay Güre ve İbrahim Karakaya."