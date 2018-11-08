TOKİ Şahin Tepesi Konutları sakinlerinin yol sevinci

Kütahya'nın Simav ilçesinde, TOKİ Şahin Tepesi Konutları'da yol çalışması sona erdi. Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, İl Genel Meclisi üyeleri Ali Osman Ergün, Kahraman Aktay ve Gazi Bülbül ile yolu yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe merkezinin bir çok mahallesinde yol bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Özkan, "Eynal Kaplıcaları ile Hüsüm arası yolun yapımı ile birlikte TOKİ Şahin Tepesi Konutları için planlanan yeni yolun yapımı ve asfaltı da tamamlandı. Hayırlı olsun“ dedi.

TOKİ Şahin Tepesi Konutları sakinleri, yol ve asfalt çalışmaları sebebiyle mahallelerinin modern bir görünüme kavuştuğunu belirterek, yetkililere teşekkür ettiler. (MEİ-EFE)