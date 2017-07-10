TOKİ-Turgutlar yolu ’duble’ oluyor

TOKİ-Turgutlar yolunda planlanan 40 metrelik yol planlamasına göre 14 metre geliş 14 metre gidiş olmak üzere karayolları standartlarına uygun duble yol yapımı çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Başkan Saraçoğlu, "Bunun ile birlikte 5 metre orta refüjlü, kırmızı kodlu yol çalışması yapılıyor. Aşınma payı ile birlikte 15 santimetre kalınlığında sıcak asfalt serim çalışması devam ediyor. Ayrıca yol çalışması sonrası yaya yolu için 3 metre kaldırım parke taşı döşeme işlemi yapılacaktır. 40 metrelik yolun devamında 1453 konut Turgutlar yolu, yol yapım planlaması devam edecektir. Vatandaşlarımızın kaliteli yollarda rahat bir ulaşım sağlaması için Kütahya Belediyesi olarak asfalt sezonunda program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.(EFE)