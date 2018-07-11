Toplanmayan vişne dalında çürüdü

İlçede iki hafta önce başlayan 1,5 ve 1,55 TL’den yapılan vişne alımları sonunda Tarım Kredi Kooperatifi ve tüccar tarafından yaklaşık 70 ton vişne alımı yapıldığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, ”Düşük fiyat ve yüksek işçi yevmiyesi nedeniyle üreticilerin toplamadığı tonlarca vişne dalında çürümüştür. Bu durum vişne üreticisinin büyük zarar etmesine yol açmıştır. Kütahya 2016 yılı verilerine göre vişne üretiminde Afyon’dan sonra yıllık 30 bin 516 ton ile en fazla vişne üretimi yapan 2. il konumundadır. Vişnede düşük fiyat politikası devam edecek olursa üretim her geçen yıl düşecektir” dedi.(MA-EFE)