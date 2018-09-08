Trabzon kemençesine ilgi

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan tanıtım görevlisi Osman Emuce “ Kemençe Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Gagavuz Türklerinin de çalgısıdır. Trabzon horonlarının özel çalgısı olan kemençeyi Simav’a ve tüm Türkiye’ye tanıtıyoruz. Süs olarak 150 TL olan kemençe fiyatları, özel imalat olarak bin 500 liradan 3 bin liraya kadar alıcı buluyor. Erik ve ardıç ağacından yapılan kemençelerin sesi daha gür çıkar. Dut ve kiraz ağacından yapılan kemençelerin mutlaka kuru ağaçtan yapılması gerekir. Kemençe çalmasını öğrenmek, kişinin yeteneğine bağlıdır” dedi.

Ağaç işleri ustası eğitimci Cihan Can, Manisa’nın Demirci ilçesinden Simav panayırına geldiğini, kemençe ile ilgili önemli bilgiler edindiğini ifade etti. Can “ Bir enstrüman çalmayı çok istedim, ama zamanım olmadı. İnşallah çocuklarımın bir müzik aleti çalmaları için elimden geleni yapacağım” diye konuştu. (MEİ-EFE)