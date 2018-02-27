Trafiği engelleyen ağaçlar budanıyor

İlçe merkezinde meydan, cadde, sokaklarda trafiğe engel olan ağaçlarının budaması yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarının hava şartları elverdiği sürece devam edileceği ve Mart ayı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, “İlçe merkezinde bulunan trafikte görüşe engel olan ve çevre düzenlemesi kapsamında ağaçların budama çalışmalarımız başladı. Meydan, cadde, sokak, park ve refüjlerde bulunan ağaçların budaması belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü ekiplerince yapılmaktadır. Hava şartları elverdiği sürece devam edecektir ve Mart ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.Çevreye verdiğimiz gürültü ve araç geçişlerindeki aksaklıklardan dolayı Belediyemiz adına özür dilerim” diye konuştu. (MB-EFE)

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