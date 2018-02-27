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27 Şubat 2018 11:12

Trafiği engelleyen ağaçlar budanıyor

Kütahya Pazarlar ilçesinde trafikte görüşe engel olan ve çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde şehir içindeki ağaçların budama çalışmaları devam ediyor.

Trafiği engelleyen ağaçlar budanıyor

27 Şubat 2018 11:12


İlçe merkezinde meydan, cadde, sokaklarda trafiğe engel olan ağaçlarının budaması yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarının hava şartları elverdiği sürece devam edileceği ve Mart ayı içerisinde tamamlanacağı bildirildi.


Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, “İlçe merkezinde bulunan trafikte görüşe engel olan ve çevre düzenlemesi kapsamında ağaçların budama çalışmalarımız başladı. Meydan, cadde, sokak, park ve refüjlerde bulunan ağaçların budaması belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü ekiplerince yapılmaktadır. Hava şartları elverdiği sürece devam edecektir ve Mart ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.Çevreye verdiğimiz gürültü ve araç geçişlerindeki aksaklıklardan dolayı Belediyemiz adına özür dilerim” diye konuştu. (MB-EFE)





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