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22 Kasım 2017 12:13

Troya Sirki Gediz’de

Gediz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Troya Sirki tarafından Gediz Kültür Merkezi’nde çocuklara gösteri sunuldu.

Troya Sirki Gediz’de

22 Kasım 2017 12:13


Sirk alanında ülke çapında gösteriler yapan Troya Sirki sahibi Tolga Kepenekli, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nun kendilerine sağladığı imkan sayesinde Gediz’de gösteri yapma fırsatı bulduklarını söyledi.


Kepenekli, “Salon Sirki olarak faaliyet gösteren sirkimize verdiği desteklerden dolayı Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu ve gösterilere katılan Gediz halkı ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


İlçede çocuklara yönelik kültür etkinlikleri kapsamında sirk gösterisi etkinliği düzenlediklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, “Çocuklarımızın televizyonlardan gördükleri gösterileri canlı olarak izleyebilmeleri için Gediz’de Troya Sirki tarafından sirk gösterisi sunulmuştur. Çocuklarımız sirk gösterileriyle unutamayacakları bir gün geçirdiler” diye konuştu.(EFE)




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