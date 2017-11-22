Troya Sirki Gediz’de

Sirk alanında ülke çapında gösteriler yapan Troya Sirki sahibi Tolga Kepenekli, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nun kendilerine sağladığı imkan sayesinde Gediz’de gösteri yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kepenekli, “Salon Sirki olarak faaliyet gösteren sirkimize verdiği desteklerden dolayı Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu ve gösterilere katılan Gediz halkı ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İlçede çocuklara yönelik kültür etkinlikleri kapsamında sirk gösterisi etkinliği düzenlediklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, “Çocuklarımızın televizyonlardan gördükleri gösterileri canlı olarak izleyebilmeleri için Gediz’de Troya Sirki tarafından sirk gösterisi sunulmuştur. Çocuklarımız sirk gösterileriyle unutamayacakları bir gün geçirdiler” diye konuştu.(EFE)