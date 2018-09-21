Trüf Mantarı Uygulama Sahası'nda kültür bakımı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Trüf Mantarı Uygulama Sahası'nda kültür bakım çalışması yapıldığı bildirildi.

Bölge Müdürü Adnan Kayım, dünyanın en değerli mantarı “kara elmas” olarak bilinen ve cinsine göre bin dolara kadar satış fiyatı bulunan trüf mantarı ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğünün Trüf Ormanı Eylem Planını 2014 - 2018 yılları arasında uygulamaya geçirdiğini belirterek, eylem planı çerçevesinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Trüf mantarı aşılı Meşe ağacı fidanlarının 2016 yılında Simav'da toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Orman Genel Müdürlüğünün 2014-2018 yılları arasında Trüf mantarlarının olacağı ormanların kurulması talimatını yayınlayıp bunu bir eylem planına dönüştürdüğüne vurgu yapan Kayım, ”Bizde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak Simav Orman İşletme Müdürlüğünde 2016 yılı Nisan ayında saplı meşe (Quercus robur) palamutları ve kestane (castanea sativa) tohumlarından çimlenen fidanların köklerine steril ortamda yazlık trüf mantarı (tuber aestivum) sporları - miselleri aşılayarak elde ettiğimiz tüplü fidanları toprakla buluşturduk. Simav Orman İşletme Müdürlüğü Kiçir ve Aksaz bölgelerinde 10 ‘ar dönüm alanda oluşturulan plantasyon sahalarımızda trüf mantarı aşılı tüplü 384 adet meşe fidanı ile 36 adet kestane fidanı dikerek çalışmalarımızı sürdürdük. Fidanlarımızın kültür bakımları Simav Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapıldı. Amacımız mahsul alabilmek ve Simav'da trüf mantarının yaygınlaşmasını sağlamak” şeklinde konuştu.(EFE)