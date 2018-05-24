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24 Mayıs 2018 12:01

TSK Güçlendirme Vakfı’ndan Pazarlar İlkokulu’na altın madalya

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde 1 Mart 2018 tarihinde düzenlenen ve geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanan kermes için Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından Pazarlar İlkokulu’na altın madalya beratı gönderildi.

TSK Güçlendirme Vakfı’ndan Pazarlar İlkokulu’na altın madalya

24 Mayıs 2018 12:01


TSK Güçlendirme Vakfı tarafından gönderilen beratta Pazarlar İlkokulu’na ithafen;“Milli Harp Sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle, tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapmış olduğunuz ve Türk Ulusu ile Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki gönül bağının en güzel örneğini teşkil eden maddi ve manevi desteğinizden ötürü Vakfın bir şükran nişanesi olarak Altın Madalya sunulmuştur.” ibareleri yer almıştır.


Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarlar İlkokulu Müdürü Ünal Bek, “Altın madalya berat almak bizim için onur verici bir olaydır. Bu beratı biz bütün Pazarlar Halkı adına almış bulunmaktayız. Bu beratı Pazarlar halkı adına okulumuzda en güzel şekilde muhafaza edeceğiz. Katkı sağlayan herkese Pazarlar İlkokulu adına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.(MB-EFE)




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