TSK Güçlendirme Vakfı’ndan teşekkür beratı

Okulun 7. sınıf öğrencisi Ayşe Gündoğan, "Biz bu etkinliği Mehmetçik ağabeylerimizin kalben yanlarında olduğumuzu göstermek ve onlara moral vermek amacıyla düzenledik. Halkımızdan da etkinliğimize büyük bir katılım oldu. TSK Güçlendirme Vakfından böyle bir berat almak bizi çok sevindirdi. Her zaman askerimizin yanındayız" diye konuştu.

Okul Müdürü Ali İhsan Poslu, "Bu berat okulumuzun onurla saklayacağı bir hatıra olacak. Böyle bir programı hazırlayan öğrencilerimize ve onlardan desteğini esirgemeyen öğretmenlerimize ve halkımıza teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)