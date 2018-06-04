Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 11:36

TSK Güçlendirme Vakfı’ndan teşekkür beratı

Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından, Kütahya’nın Pazarlar ilçesi Sofular İlkokulu ve Ortaokulu’na teşekkür beratı gönderildi.

TSK Güçlendirme Vakfı’ndan teşekkür beratı

04 Haziran 2018 11:36


Okulun 7. sınıf öğrencisi Ayşe Gündoğan, "Biz bu etkinliği Mehmetçik ağabeylerimizin kalben yanlarında olduğumuzu göstermek ve onlara moral vermek amacıyla düzenledik. Halkımızdan da etkinliğimize büyük bir katılım oldu. TSK Güçlendirme Vakfından böyle bir berat almak bizi çok sevindirdi. Her zaman askerimizin yanındayız" diye konuştu.


Okul Müdürü Ali İhsan Poslu, "Bu berat okulumuzun onurla saklayacağı bir hatıra olacak. Böyle bir programı hazırlayan öğrencilerimize ve onlardan desteğini esirgemeyen öğretmenlerimize ve halkımıza teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç