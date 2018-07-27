TSKGV bağışçılara teşekkür belgesi verdi

Milli Savunma ürünlerinde ARGE çalışmalarına kaynak sağlanması ve vatandaşların bağışları için köprü vazifesi üstlenen TSKGV Tavşanlılı bağışçılara teşekkür belgesi gönderdi.

Son yıllarda yerli ve milli silah üretimine ağırlık veren Türkiye’de Aselsan ve Roketsan gibi kurumları güçlendirmek, vatandaşlarla aralarında köprü vazifesi üstlenmek amacıyla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kuruma belli oranda maddi destek sunan kurum ve kişilere teşekkür belgesi gönderdi.

Tavşanlı’da vakfın başkanlığını TTSO Başkanı Davut Efe yaparken, onursal başkanlığını ise Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara üstlendi. Bir süredir vatandaşlara vakfın amaçları anlatılırken, bu süreçte kuruma destek sunan Kuruçay Belediyesi, Tavşanlı Müftülüğü, Küçük Sanayi Sitesi ile iş adamlarından Yaşar Kara, Süleyman Yılmaz ile İbrahim Aka’ya şilt ile teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve TTSO Başkanı Davut Efe’nin elinden belgelerini alan kurum yöneticileri ve iş adamları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023-2071 vizyonunda devlet kurumlarının güçlendirilmesi adına faaliyet yürüten tüm kuruluşların kıymetli olduğunu, ellerinden geldikçe bu tür destekleri sürdüreceklerini ifade etti. (Tİ - EFE)