TÜFAD ünlü isimleri Kütahya’ya getiriyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şubesi tarafından; 29 Haziran 2018 Cuma günü "Özdemir Arat Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri" kapsamında düzenlenecek panale Fifa Kokartlı hakem Halis Özkahya ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan konuşmacı olarak katılarak sporseverlerle buluşacak.

"Özdemir Arat Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri" 29 Haziran Cuma günü saat 09:00’da başlayıp saat 18:00’e kadar devam edecek olup; Halis Özkahya ve Seyit Mehmet Özkan’ın düzenleyeceği panel ise saat 14:30’da başlayacak. Seminer ve Panel; Eski Özel İdaresi binasında bulunan Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Yaşayan insanlara ahde vefa duygularını göstermek amacıyla bu yıl düzenlenen eğitim semineri isminin Kütahya futbolunun yaşayan efsanelerinden Özdemir Arat adına düzenlendiğini belirten Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şubesi Başkanı Mehmet Acet " Antrenörlerimizin gelişim ve bilgilerinin güncellenmesi için 2 yılda bir yapılan semineri bu yıl "Özdemir Arat Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri" adı ile düzenliyoruz. Yaklaşık 200 antrenörümüze; Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) tarafından görevlendirilen eğitimciler tarafından yazılı ve görsel sunumlarla eğitimler verilecektir. Ayrıca seminer kapsamında düzenleyeceğimiz panele Kütahya’nın yetiştirdiği gurur kaynaklarından birisi olan FİFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya ve futbolda elde ettiği başarılarla ismini Avrupa’ya bile ezberlettiren Altınordu Futbol Kulübü’nün değerli Başkanı Seyit Mehmet Özkan konuşmacı olarak katılacaktır. Tüm spor severleri bekliyoruz" dedi. (EFE)