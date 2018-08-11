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11 Ağustos 2018 12:52

Tuğgeneral Bülent Tatkan: Kütahya hedefler şehri

Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü Komutanlığına atanan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan için veda yemeği düzenlendi.

Tuğgeneral Bülent Tatkan: Kütahya hedefler şehri

11 Ağustos 2018 12:52


Yemeğe Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan ile eşi Nilgün Tatkan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel ile eşi Özlem Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici ile eşi Elif Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile eşi Hatice Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam ile eşi, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ile eşi Yasemin Dündar, İl Emniyet Müdürü Vekili Uğur Altınel ile eşi Serap Altınel, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Meclis Başkanı Nafi Güral ile eşi Gülsüm Güral katıldı.


Kütahya’nın kendisi için farklı bir yere sahip olduğunu belirten Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, “Subaylığa burada başladım. Kütahya’da tugay komutanlığı yapmak benim için büyük bir hedefti ben o hedefe ulaştım. Görevimi icra etmenin rahatlığıyla da İstanbul’a doğru yola çıkıyorum. Kütahya’ya çok teşekkür ediyorum. Kütahya benim ikinci memleketim. Benim için Kütahya hedefler şehri” dedi.


Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan’a yeni görev yerinde başarılar diledi.


Nayir, Tatkan’a günün anısına çini vazo hediye etti. (EFE)




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