Tuğgeneral Necati Gündüz: "Türk milletinin hizmetindeyiz"

Kütahya'da silahaltına alınan 372. kısa dönem yükümlü erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni gerçekleştirildi.

Eğitimlerini tamamlayan 372. kısa dönem yükümlü 369 er ve erbaşlar için yapılan törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, bazı daire müdürleri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Ant içme töreni, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz tarafından eğitimlerde başarılı olan erlere ödülleri ve ailelerine hediyeleri verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde icra edilen yemin törenlerinin ecdattan kalan bir miras olduğunu belirten Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, “Vatana ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği milli bir geleneğimizdir. Sizlerin varlığı ile bu törenlerin anlamı ve coşkusu daha da büyümekte, heyecanı bir kat daha artmaktadır. 369 kısa dönem Mehmetçiğimiz vatanımızın dört bir yanından gelerek kutsal asker ocağında silah arkadaşı olmanın bilincine ve hazzına vardılar. Yemin edip birer usta asker olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının çelik kanatları altında görev yapacakları birliklerine katılmak üzere birliğimizden ayrılacaklar. Şimdi sizler, bu evlatlarımızın yeminlerine şahitlik edecek, bu gururu onlarla paylaşacak, sevinçlerine ortak olacaksınız. Edecekleri bu yemin askeri mesleğine yürekten bağlanışıdır. Teminatı şeref gerektiğinde vatan uğrunda gazi veya şehit olmaktır. Ordu, millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır; çünkü vatana hizmettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Bu kapsamda Türk milletinin bağrından çıkan TSK onun ayrılmaz bir parçası olup daima Türk milletinin hizmetindedir, yeri milletin kalbidir” diye konuştu.

Tören, eğitimlerini tamamlayan 369 askerin Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etmesiyle birlikte sona erdi. (EFE)