Tuğgeneral Necati Gündüz: "Türk milletinin hizmetindeyiz"

Kütahya'da eğitimini tamamlayan 5. dönem astsubay adayları için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.

Ant içme töreni sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yemin törenlerinin ecdattan kalan bir miras, vatan ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlar olduğunu söyleyen Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, “Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı insan odaklı yönetim anlayışıyla geleceğin komutan, lider ve yöneticilerine temel askerlik eğitimi veren ve kendisine çok özel sorumluluklar yüklenen Hava Kuvvetleri Komutanlığının tek eğitim tugay komutanlığıdır. Bu sorumluluk bilinciyle icra edilen ant içme törenleri milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı çok özel anlardır. Sizlerin varlığı ile bu törenlerin anlamı ve coşkusu daha da büyümekte, heyecanı bir kat daha artmaktadır. 384 astsubay adayımız vatanımızın dört bir yanından gelerek kutsal asker ocağında silah arkadaşı olmanın bilincine ve hazzına vardılar. Şimdi sizler, bu evlatlarımızın andına şahitlik edecek, bu gururu onlarla paylaşacak ve sevinçlerine ortak olacaksınız. Ordu, millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır; çünkü vatana hizmettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Türk milletinin bağrından çıkan TSK onun ayrılmaz bir parçası olup daima Türk milletinin hizmetindedir, yeri milletin kalbidir” diye konuştu.

Tören, eğitimlerini tamamlayan astsubay adaylarının Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak ant içmesiyle birlikte sona erdi. (EFE)