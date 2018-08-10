Tuğgeneral Tatkan’dan Nayir ve Saraçoğlu’na veda ziyareti

Vali Nayir, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan’ı İl Özel İdaresindeki makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Tuğgeneral Bülent Tatkan’a Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Tuğgeneral Bülent Tatkan, daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na veda ziyaretinde bulundu.

Kütahya’da 5 Nisan 2017’den itibaren görev yapan Tuğgeneral Tatkan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yeni görev yerinde başarılar diledi. (EFE)