TÜGVA'dan Başkan Saraçoğlu'na ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Rabiya Kazak, TÜGVA Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Saraçoğlu'na kabullerinden dolayı teşekkür eden TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Rabiya Kazak, Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı ve yönetim kurulu üyeleri, vakıf çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Rabiya Kazak, Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)