TÜGVA’nın Yaz Okulu’na 100 öğrenci katılıyor

TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı tarafından karşılanan Vali Ahmet Hamdi Nayir, yaz okulu ve öğrenciler hakkında bilgiler aldı.

TÜGVA Yaz Okulu’na 100 öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade eden Orhan Yener Kaytancı, öğrencilerin 6 haftalık eğitimde satranç, futbol, oryantiring, basketbol, voleybol gibi sportif aktivitelerin yanında Kur’an-ı Kerim dersi, ahlak eğitimi, akaid eğitimi, hadis ve siyer dersleri göreceklerini söyledi.

TÜGVA Yaz Okulu’nda eğitim gören çocukların derslerine de katılan Vali Ahmet Hamdi Nayir, gönüllü eğitmenlerden ders içerikleri ve faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, öğrencilerin okullarda edindikleri bilgileri TÜGVA Yaz Okulu’nda pekiştirebileceklerini, varsa eksiklerini giderebileceklerini kaydetti. Öğrenmenin önemine değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Öğrenmenin her çeşidi güzeldir. Yeni şeyler öğrenmek mutlaka size mutluluk verir. Sizleri bilmeyenlere göre daha farklı hale getirir. Gönüllü yapılan işin tesiri daha kuvvetli, daha etkili olur. Zorunlu işler biraz daha sıkıntılıdır. Sizin öğrendiğiniz her bilgi ülkemizin geleceği için önemli bir kazanç olacak. Burada yeni arkadaşlıklar, dostluklar edineceksiniz. Yalnızca eğitim faaliyeti değil diğer aktivitelerle Gençlik Merkezinde veya ilimizin diğer güzel tarihi, turistik bölgelerine gidip zamanınızı dolu dolu geçireceksiniz” dedi.