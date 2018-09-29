"Tüm saldırılara rağmen Türkiye ve Kütahya 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, faiz ve döviz kuru üzerinden ekonomiyi hedef alan saldırılara rağmen, Türkiye'nin ve Kütahya'nın 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Kütahya Genç İş Adamları Derneği (KÜGİAD) Başkanı Zafer Bintepe ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Çetinbaş'ı ziyaret ederek, şehrin ekonomisiyle ilgili istişarelerde bulundular.

Ziyarette konuşan Başkan Çetinbaş, "Derdimiz Kütahya ve Türkiye. Şehrimizin insanının ve iş adamının ticaretinin daha iyi daha güzel hale gelmesi. Şehrimizin hak ettiği yerde, yüksek noktalarda olması. Genç iş adamlarımızla gündem değerlendirmesi ve ekonomi sohbeti gerçekleştirdik. Şehrimiz ekonomisine hizmet vermek adına elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Şehrimiz ekonomisinin daha güçlü hale gelebilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Kütahyalı sanayicilerimiz ve iş adamlarımızla belirli aralıklarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Çalışmalarıyla ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine güç katan iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

KÜGİAD Bakanı Zafer Bintepe de, Başkan Çetinbaş'a iş adamlarına gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. (EFE)