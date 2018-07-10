Tunçbilek’te Linyit, Kültür ve Sanat Festivali

Linyit Kültür ve Sanat Festivali, yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Tunçbilek Belediyesi tarafından 6 çocuğun sünnet ettirildiği program saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Gecede TRT sanatçısı Emel Taşçıoğlu ile Ali Saruhan ve Kadriye Saruhan birbirinden güzel eserlerini seslendirdiler.

Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları gösterileri büyük alkış alırken, havai fişek gösterileri de ilgi odağı oldu.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Tavşanlı İlçe Başkanı Nejat Tülek, belde ve belediye başkanları kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, etkinliğin bu yıl 13. defa düzenlendiğini kaydetti.

Enerji üretilen Tunçbilek’i Türkiye’nin kalbi olarak vurgulayan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Başka bir şehre gittiğinde biri beni bulsa ve dese ki Tunçbilek neresidir? Tunçbilek iç Ege’nin sınırında, iklimsel olarak İç Anadolu Bölgesinin özelliklerini taşıyan Kütahya’mızın 15 Beldesinden bir tanesidir. Ben belde diyorum, ama bu 15 beldenin nüfus açısından en büyüğüdür. Ayrıca Tunçbilek enerji temin eden kaynaklarımızı içinde bulundurduğundan öncelikle Kütahya’nın kalbi diye tarif ettiğim Tavşanlı’mızın sonra da şehrimizin lokomotifidir. Tunçbilek hani bir laf vardır ya ekmeğini taştan çıkartır alnın teriyle diye deyimler var. İşte bunların gerçekten vuku bulduğu yiğit adamların beldesidir" diye konuştu.

Daha sonra AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Ali Özden ve Belediye Başkanı Agah Aşkın sünnet çocuklarına birer altın taktı. (Tİ - EFE)