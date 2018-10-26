Kütahya'da eğitimini tamamlayan 2. dönem bedelli erler için Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi.

2. Dönem 5 bin 117 bedelli er için düzenlenen törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, bazı daire müdürleri, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 5 bin 117 bedelli er Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yemin törenlerinin ecdattan kalan bir miras, vatan ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlar olduğunu söyleyen Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, “Vatana ve millete bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği milli bir geleneğimizdir. Sizlerin varlığı ile bu törenlerin anlamı ve coşkusu daha da büyümekte, heyecanı bir kat daha artmaktadır. 2. dönem 5 bin 117 bedelli erlerimiz vatanımızın dört bir yanından gelerek kutsal asker ocağında silah arkadaşı olmanın bilincine ve hazzına vardılar. Şimdi sizler, bu evlatlarımızın yeminlerine şahitlik edecek, bu gururu onlarla paylaşacak ve sevinçlerine ortak olacaksınız. Ordu, millet kavramının oluştuğu Türk kültüründe askerlik kutsaldır; çünkü vatana hizmettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin miras bıraktığı vatanı canı pahasına korumaktır. Bu kapsamda Türk milletinin bağrından çıkan TSK onun ayrılmaz bir parçası olup daima Türk milletinin hizmetindedir, yeri milletin kalbidir” diye konuştu.

Yemin töreni, başarılı erlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.(EFE)