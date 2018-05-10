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10 Mayıs 2018 11:40

Türk Telekom Selfy, Dumlupınar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 9 Mayıs’ta Dumlupınar Üniversitesi’ndeydi.

Türk Telekom Selfy, Dumlupınar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

10 Mayıs 2018 11:40



Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, Dumlupınar Üniversitesi’nde gençlerle buluştu. ‘Selfy Kampüste’ konseptiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençler, finaller öncesinde Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı.


Mobil DJ kabinde gün boyu çalan müzikle doyasıya eğlenen gençler, basket atıp frizbi oynayarak sürpriz ödüllerin sahibi oldular. Etkinlik kapsamında, sokakroportajlari.com’dan Jaki ile birlikte youtube fenomeni Gözlüklü ve Sakallı, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Ayrıca öğrenciler kampüste yer alan grafitili araç ile fotoğraf çektirdiler.




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