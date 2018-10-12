Türkçenin doğru kullanımı için seferber oldular

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında, 'Türkçe'ye farkındalık' projesini başlattı.

DPÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal danışmanlığında yürütülen projenin 'Türkçe'ye farkındalık' kazandırmak amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Projenin ilk aşaması DPÜ Eğitim Fakültesi kantininde yapılırken, ikinci aşamada şehir merkezindeki bir market tercih edildi. Proje için Türkçede hatalı yazılan ve hatalı seslendirilen kelimelerin doğru halleri etiketlendirilerek market ürünlerinin üzerine yapıştırıldı.

Fulya Topçuoğlu Ünal, Türkçe'ye farkındalık amacıyla başlattıkları projede Türkçe öğretmenleri yetiştirdikleri için bu konunun onlar için daha çok önem arz ettiğini dile getirdi.

Ünal, Türkçe kelimelerin yazılış ve okunuşlarında toplumda biraz sıkıntı yaşandığı için bu projede dile sahip çıkmayı amaçladıklarını, zaten Türkçe öğretmenlerinin ana gayelerinden birinin de bu olduğunu belirtti.

Ünal ve öğrencileri çalışma yaptıkları marketlere, “Bu markette Türkçe'ye önem verilmektedir” yazısını astılar.

Ünal, iş yeri sahiplerinin konuyla ilgili kendilerine destek olduklarını belirterek, Kütahya esnafına Türkçe'ye verdikleri önemden dolayı teşekkür etti. (EFE)