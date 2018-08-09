Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Murat Dağı’nda yapıldı

ve son etap finali Türkiye Dağ Koşusu Kulüpler Ligi Finali ve milli takım seçmeleri, Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Termal Turizm Merkezi Murat Dağı’nda yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı’nın bin 450’inci metresinde bulunan Termal Turizm Merkezi’ndeki Kıcıroğlu Yaylası’nda gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Dağ Koşusu, Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Atletizm Federasyonu Türkiye Şampiyon Kulüpler Ligi Finali 4 kategoride U20 Kadınlar 58 sporcu, U20 Erkekler 83 sporcu, Büyük Kadınlar 17 sporcu ve Büyük Erkekler 44 sporcu olmak üzere düzenlendi.

Yarışma sonunda U20 Kadınlar kategorisinde Van’dan Eylem Gür birinci, Gediz’den Özlem Özdemir ikinci, Gediz’den Sabriye Güzelyurt üçüncü oldu.

U20 Erkekler kategorisinde Mardin’den Ahmet Alkanoğlu birinci, Bitlis’ten Veysel Tüminçin ikinci, Şanlıurfa’dan Hüseyin Can üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar kategorisinde Diyarbakır’dan Bahar Atalay birinci, İstanbul’dan Elif Mert ikinci, Mardin’den Dilan Atak üçüncü oldu.

Büyük Erkekler kategorisinde Erzurum’dan Ferhat Bozkurt birinci, Trabzon’dan Ercan Kısrık ikinci, yine Trabzon’dan Rıdvan Taş üçüncü oldu.

Düzenlenen yarışmayı Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, İlçe Sağlık Müdürü Özgün Soy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Gediz Meslek Yüksek Okulu Genel Sekreteri Murat Ataman, Türkiye Atletizm Koordinatörü Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç, Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Cengiz Çiçek, Müslüm Aksakal ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları verildi.

Ödül töreni sonrası konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Türkiye Atletizm Dağ Koşusu Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Atletizm Federasyonu Türkiye Şampiyon Kulüpler Ligi Finali yarışmasında ödül kazanan sporculara ve yarışmaya katkı sağlayan bütün yöneticilere başta Türkiye Atletizm Federasyonu olmak üzere teşekkür ediyorum” dedi.